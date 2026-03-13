Visite de l’atelier de sellerie

Haras national du Pin Le Pin-au-Haras Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-02 11:00:00

fin : 2026-08-27 12:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Mathilde Costeux, jeune artisan sellier-harnacheur est récemment installée dans l’atelier du Haras. Mathilde confectionne des selles sur-mesure mais également des articles de sellerie maroquinerie.

En saison, elle vous explique avec passion son métier et vous fait découvrir différentes techniques du travail du cuir jusqu’au produit final.

En JUILLET et AOUT, visite tous les jeudis à 11h. .

Haras national du Pin Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr

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English : Visite de l’atelier de sellerie

L’événement Visite de l’atelier de sellerie Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2026-03-13 par Haras national du Pin