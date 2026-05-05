Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Visite de l’atelier d’Isabelle Sourbès Artisan du cuir

La Gazouere Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Visite d’ Atelier, métier d’art Pays de la Loire

Bienvenue à l’atelier d’Isabelle!

Ouvert à tous, aux particuliers et aux professionnels.

Transmettre et partager un savoir faire, celui du métier de maroquinier, à collaborer sur un projet mutuel.

Isabelle Sourbès, Artisan maroquinier diplômée, ouvre les portes de son atelier chaque 1er samedi du mois, de 10h à 18h à Ingrandes, le Fresne-sur-Loire.

Présentation de l’atelier:

-Activité de création, travail de sur mesure, fabrication de pièce unique ou de petite série à la commande,

-Échangez sur mon parcours personnel et professionnel,

-Vous faire découvrir les outils de bases, le cuir, démonstration pour adultes et enfants à la demande,

-Atelier de réparation et entretien labélisé répar’acteurs , (accessoires cuirs et matériaux souples hors vêtement- réfection de siège, chaussures, teinture sur cuir),

-Apprendre à faire, atelier d’initiation à la maroquinerie, à l’heure, la 1/2 journée, la journée,

-Boutique artisanale sur place, modèles d’objets de maroquinerie variés, pour l’Homme et l’habitat.

-Des produits d’entretien pour vos cuirs (ameublement, maroquinerie, chaussures), de chez saphir, et des conseils pour prendre soin de vos objets abîmés préférés.

Revenez nombreux dans la joie et la bonne humeur! .

La Gazouere Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 21 31 35 38

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English :

Visit a workshop Pays de la Loire

L’événement Visite de l’atelier d’Isabelle Sourbès Artisan du cuir Ingrandes-Le Fresne sur Loire a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT44