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Visite de l’Atelier Ouche Nanon Ourouer-les-Bourdelins

samedi 26 septembre 2026 · Ourouer-les-Bourdelins

Visite de l’Atelier Ouche Nanon Ourouer-les-Bourdelins

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
2 Place du Marché
Ville
18350 Ourouer-les-Bourdelins
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Ourouer-les-Bourdelins

Visite de l’Atelier Ouche Nanon

2 Place du Marché Ourouer-les-Bourdelins Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-11-21 12:00:00

Date(s) :
2026-09-26 2026-10-24 2026-11-21

De la brasserie à la distillerie, en passant par la cave découvrez les secrets des bières et whiskys Ouche Nanon, avec dégustation à la clé.
Visite de la brasserie, de la distillerie et de la cave Ouche Nanon découverte des matières premières, des procédés de fabrication et de la maturation des bières et whiskys.
La visite se termine par une dégustation conviviale des produits, à apprécier avec modération.

Réservation sur https://www.ouche-nanon.fr/visiter-notre-atelier/   .

2 Place du Marché Ourouer-les-Bourdelins 18350 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 74 72 55  contact@ouche-nanon.fr

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English :

From the brewery to the distillery, via the cellar: discover the secrets of Ouche Nanon beers and whiskies, including a tasting ????

L’événement Visite de l’Atelier Ouche Nanon Ourouer-les-Bourdelins a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme Loire en Berry

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