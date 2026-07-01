Visite de l’Écopôle Cycle du Déchet Écopôle Cycle du Déchet Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Visite de l’Écopôle Cycle du Déchet

Écopôle Cycle du Déchet 11 Rue Paul Lagarde Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

L’Écopôle a été conçu pour aider le jeune public à prendre conscience de la quantité de déchets que chacun produit au quotidien afin d’inciter les visiteurs à adopter un comportement zéro déchet .

Imaginé comme une véritable maison, l’Écopôle permet aux visiteurs d’évoluer dans les différentes pièces, décorées et aménagées de manière à susciter leur participation.

Au fil de leur visite, ils découvriront des ateliers interactifs et ludiques avec des jeux de manipulation. Des vidéos complètent ces animations. Les élèves sont invités à résoudre différentes énigmes qui les amèneront à comprendre comment la famille JAGI, qui habite dans la maison Écopôle, parvient à réduire autant ses déchets.

Un animateur est présent lors des visites ; il accompagne les jeunes dans leurs recherches et les aide à approfondir leurs connaissances sur le zéro déchet.

Pour prolonger l’expérience, les visiteurs peuvent participer à la Mission 5R-0D, un escape game mobile de 30 minutes. Accessible dès 8 ans, il se joue jusqu’à 5 joueurs.

Inscription obligatoire (3 parties maximum par visite, dans la limite des places disponibles) lors de votre réservation par mail à education-dechets@lehavremetro.fr. .

Écopôle Cycle du Déchet 11 Rue Paul Lagarde Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie education-dechets@lehavremetro.fr

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English : Visite de l’Écopôle Cycle du Déchet

L’événement Visite de l’Écopôle Cycle du Déchet Le Havre a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie