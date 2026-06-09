Un Été Au Havre Atelier créatif Les reflets glacés (3-5 ans) Place Auguste Perret Le Havre mercredi 15 juillet 2026.

Le Havre

Un Été Au Havre Atelier créatif Les reflets glacés (3-5 ans)

Place Auguste Perret Maison de l’Été Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-07-29 11:15:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29

Afin de composer des paysages polaires, uniques et pleins de couleurs, les enfants découvriront différentes techniques pour colorer les papiers. Un atelier en famille qui invitera à peindre, découper et coller !

Public Familles

3 5 ans

Accompagnement obligatoire d’un adulte prévoir une tenue salissante

Durée 45min .

Place Auguste Perret Maison de l’Été Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

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English : Un Été Au Havre Atelier créatif Les reflets glacés (3-5 ans)

L’événement Un Été Au Havre Atelier créatif Les reflets glacés (3-5 ans) Le Havre a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie