Un Été Au Havre Atelier créatif Les reflets glacés (3-5 ans) Place Auguste Perret Le Havre
Un Été Au Havre Atelier créatif Les reflets glacés (3-5 ans) Place Auguste Perret Le Havre mercredi 15 juillet 2026.
Le Havre
Un Été Au Havre Atelier créatif Les reflets glacés (3-5 ans)
Place Auguste Perret Maison de l’Été Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-07-29 11:15:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29
Afin de composer des paysages polaires, uniques et pleins de couleurs, les enfants découvriront différentes techniques pour colorer les papiers. Un atelier en famille qui invitera à peindre, découper et coller !
Public Familles
3 5 ans
Accompagnement obligatoire d’un adulte prévoir une tenue salissante
Durée 45min .
Place Auguste Perret Maison de l’Été Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie
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English : Un Été Au Havre Atelier créatif Les reflets glacés (3-5 ans)
L’événement Un Été Au Havre Atelier créatif Les reflets glacés (3-5 ans) Le Havre a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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