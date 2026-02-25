Sortie nature La vie des goélands, entre ville et nature Bassin du Roy Le Havre

Sortie nature La vie des goélands, entre ville et nature

Bassin du Roy 28 Rue du Général Faidherbe Le Havre Seine-Maritime

La Maison de l’Estuaire vous propose une sortie au port de pêche du Havre pour mieux connaître l’écologie de ces oiseaux marins installés pour beaucoup en milieu urbain. Certains se reproduisent sur les toits du Havre, mais d’autres préfèrent la quiétude de l’îlot artificiel du Ratier, aménagé dans l’estuaire de la Seine. Venez les observer de plus près pour découvrir leur histoire.

Durée 1h30

Matériel nécessaire chaussures et tenue adaptées

Animation sous réserve des conditions météorologiques

Réservation obligatoire au 02 35 19 45 45 ou sur lehavre.fr/que-faire-au-havre .

