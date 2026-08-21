AGENDA · Chanoz-Châtenay
Visite de l’église Chanoz-Châtenay
samedi 19 septembre 2026 · Chanoz-Châtenay
Informations pratiques
Chanoz-Châtenay
Visite de l’église
Eglise de Chanoz-Chatenay Chanoz-Châtenay Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite commentée
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Eglise de Chanoz-Chatenay Chanoz-Châtenay 01400 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr
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English :
Guided tour
L’événement Visite de l’église Chanoz-Châtenay a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
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