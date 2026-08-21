Informations pratiques

Chanoz-Châtenay

Visite de l’église

Eglise de Chanoz-Chatenay Chanoz-Châtenay Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite commentée

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Eglise de Chanoz-Chatenay Chanoz-Châtenay 01400 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

Guided tour

L’événement Visite de l’église Chanoz-Châtenay a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle