Visite de l’église d’Antist à l’Eglise d’Antist Antist
Visite de l’église d’Antist à l’Eglise d’Antist Antist dimanche 16 août 2026.
Antist
Visite de l’église d’Antist
à l’Eglise d’Antist ANTIST Antist Hautes-Pyrénées
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 15:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
La Maison des Ferrère et du Baroque pyrénéen organise ses visites;
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à l’Eglise d’Antist ANTIST Antist 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 61 28 ferrere.baroquepyreneen@orange.fr
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English :
The Maison des Ferrère et du Baroque Pyrénéen organizes tours;
L’événement Visite de l’église d’Antist Antist a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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