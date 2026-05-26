Antist

Visite de l’église d’Antist

à l’Eglise d’Antist ANTIST Antist Hautes-Pyrénées

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La Maison des Ferrère et du Baroque pyrénéen organise ses visites;

.

à l’Eglise d’Antist ANTIST Antist 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 61 28 ferrere.baroquepyreneen@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Maison des Ferrère et du Baroque Pyrénéen organizes tours;

L’événement Visite de l’église d’Antist Antist a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65