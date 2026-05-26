Visite de l’église d’Asté et du musée départ à l’Eglise d’Asté Asté

Asté

Visite de l’église d’Asté et du musée

départ à l’Eglise d’Asté ASTE Asté Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La Maison des Ferrère et du Baroque pyrénéen organise ses visites.

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départ à l’Eglise d’Asté ASTE Asté 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 61 28 ferrere.baroquepyreneen@orange.fr

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English :

The Maison des Ferrère et du Baroque Pyrénéen organizes tours.

L’événement Visite de l’église d’Asté et du musée Asté a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65