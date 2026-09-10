Visite de l’église de Bourdonné, Église Saint-Martin, Bourdonné

Informations pratiques

Visite de l’église de Bourdonné 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Yvelines

Entrée gratuite pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église construite en 2 étapes fin du XIe siècle puis 2e moitiè du XVe siècle. Cette église comporte des éléments classés au titre des monuments historiques.

Église Saint-Martin 78113 Bourdonné Bourdonné 78113 Yvelines Île-de-France 01 34 87 00 16 L’essentiel de la construction de l’église date de la seconde moitié du XIe siècle. Le premier texte qui en fait mention est un acte de 1003, qui confirme la donation de Bourdonné, bien royal (église et maison forte), au Monastère Notre-Dame d’Argenteuil. L’Abbesse, nouveau seigneur, y exercera ses prérogatives jusqu’à la Révolution, tout en déléguant une partie de ses pouvoirs au seigneur résidant à Bourdonné, à la fin du XVIe siècle.

L’église est dédiée à saint Martin. Elle est construite au centre du village. Le cimetière était situé côté sud, jusqu’en 1891, date de son transfert sur la route des Hayes. Le cimetière réservé aux morts n’ayant pas reçu les sacrements était côté nord. Une petite porte à côté du clocher, la Porte des Morts, visible depuis les derniers travaux, permettait le passage de l’église au cimetière.

La construction de l’église se fit en deux grandes étapes : à la fin du XIe siècle, la majeure partie de l’édifice fut élevée, comportant le chevet, le clocher et les deux tiers de la nef. Le clocher, particulièrement soigné, est plus important que ceux des villages voisins.

Dans la seconde moitié du XVe siècle, la nef fut agrandie de 8 mètres et de grandes fenêtres furent percées en remplacement de plus petites. Par la suite, les unes et les autres furent murées. Le porche, de style classique, est surmonté d’une niche et d’une rose. Sur le flanc sud une petite porte fut ouverte, couramment utilisée aujourd’hui. Depuis 1903, une statue en pierre de saint Roch, en cours de restauration, se trouve dans la niche. Lors des derniers travaux, deux petites fenêtres du XIe siècle ont été dégagées. Dans les embrasures se trouvent des fresques qui se prolongent à l’intérieur. La voûte en berceau, est classique dans le Mantois, moins chère et plus facile à construire en bois qu’en pierre.

La chapelle Saint Louis, à gauche du chœur, a été commandée vers 1642 par Charles de Cocherel, seigneur habitant le château, pour y inhumer les membres de sa famille. On sait qu’un tableau représentant saint Louis y fut placé, puis enlevé en 1830. La chapelle était décorée de fresques dont on voit quelques traces. Elles représentaient la Religion, entourée de la Prudence, de la Tempérance, de la Justice et de la Force. Extérieurement, cette chapelle s’intègre parfaitement à l’édifice : même matériau, toit assorti. Au début du XIXe siècle, la famille de Narcillac, propriétaire du château, y fit enterrer deux de ses membres.

Aux XVIII et XIXe siècles, les châtelains ont offert du mobilier liturgique ou d’ornement :

– Le maître-autel qui date du milieu du XVIIe. C’est un autel-tombeau décoré de palmes et d’une colombe représentant le Saint-Esprit.

– Le retable, plus tardif, représente saint Martin en évêque. Sur les colonnes torsadées grimpe une vigne peuplée de petits animaux.

– Les boiseries du XVIIIe.

– Les fonds baptismaux, en marbre, à l’angle nord-ouest.

– Le banc d’œuvre, fin XVIIIe, face à la chaire ; le petit autel en bois actuellement au fond de la chapelle Saint-Louis en faisait partie.

– Le confessionnal, fin XVIIIe, qui se trouve près de l’entrée vient de l’église Saint-Thomas-d’Aquin de Paris, paroisse du Comte de Narcillac.

– Les anges porte-lumières en bois doré du XVIIIe.

Lors des travaux exécutés en 1903, on découvrit de chaque côté de l’autel deux petites niches qui contenaient les statues en pierre peinte de saint Sébastien et de saint Martin à cheval. Elles ne sont plus à l’inventaire de 1906, inventaire dont la Municipalité possède une copie.

Notes d’après le Livre et les travaux de Robert Pageard, et le mémoire de Maîtrise de Marie-Odile Klipfel. Parking devant l’église

Visite libre

Commune de Bourdonné