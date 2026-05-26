Visite de l’église de Campan Eglise de Campan Campan
Visite de l’église de Campan Eglise de Campan Campan samedi 22 août 2026.
Campan
Visite de l’église de Campan
Eglise de Campan CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 15:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00
Date(s) :
2026-08-22
La Maison des Ferrère et du Baroque pyrénéen organise ses visites.
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Eglise de Campan CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 61 28 ferrere.baroquepyreneen@orange.fr
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English :
The Maison des Ferrère et du Baroque Pyrénéen organizes tours.
L’événement Visite de l’église de Campan Campan a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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