Visite de l’église de Moraches, Église Saint-Nazaire et Saint-Celse, Moraches

Informations pratiques

Visite de l’église de Moraches 19 et 20 septembre Église Saint-Nazaire et Saint-Celse Nièvre

Pas de limitation et visite commentée samedi et dimanche à 10 heures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite de l’église de Moraches :

Construite au tout début du 16ième siècle dans le style gothique flamboyant l’église de Moraches est décrite par de nombreux auteurs comme une des plus élégantes de sa catègorie.

Ayant subi de nombreuses dégradations au fil des siècles mais toujours reconstruite, elle vient de bénéficier de travaux de restauration qui viennent de s’achever et lui ont redonné l’éclat d’antan.

Église Saint-Nazaire et Saint-Celse Route de Corbigny 58420 Moraches Moraches 58420 Dompierre-sur-Héry Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 63 15 45 98 Construite au début du XVIe siècle dans le style gothique flamboyant, l’église de Moraches vient d’être restaurée. À l’intérieur, des peintures murales ont été mises à jour et mises en valeur. Moraches est situé sur la Départementale 5 entre Corbigny et Brinon-sur-Beuvron.

Visite de l’église de Moraches

©Jean Millard