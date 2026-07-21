Informations pratiques

Plessis-de-Roye

Visite de l’église de Plessis-de-Roye

752 Rue de Sanvic Plessis-de-Roye Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

L’église Saint Jean Baptiste inscrite aux Monuments Historiques en 1913 fût reconstruite avant 1932.

Lors des journées du patrimoine, vous pourrez y admirer les beaux vitraux de Raphaël Lardeur et les statues de Roger Morel Devilliers.

Réservation souhaitée par mail.

L’église Saint Jean Baptiste inscrite aux Monuments Historiques en 1913 fût reconstruite avant 1932.

Lors des journées du patrimoine, vous pourrez y admirer les beaux vitraux de Raphaël Lardeur et les statues de Roger Morel Devilliers.

Réservation souhaitée par mail. .

752 Rue de Sanvic Plessis-de-Roye 60310 Oise Hauts-de-France rdupontavice@orange.fr

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English :

The Church of Saint John the Baptist, listed as a Historic Monument in 1913, was rebuilt before 1932.

During Heritage Days, you can admire the beautiful stained-glass windows by Raphaël Lardeur and the statues by Roger Morel Devilliers.

Reservations are recommended via email.

L’événement Visite de l’église de Plessis-de-Roye Plessis-de-Roye a été mis à jour le 2026-07-21 par Destination Nord-Compiégnois