Visite de l’église de Saint-Hilaire-de-Chaléons Saint-Hilaire-de-Chaléons

Informations pratiques

Saint-Hilaire-de-Chaléons

Visite de l’église de Saint-Hilaire-de-Chaléons

église Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la paroisse Sainte-Anne-François-en-Retz vous propose de découvrir ses églises, leurs architectures, leurs histoires…

Rendez-vous à celle de Saint-Hilaire-de-Chaléons pour y admirer ses vitraux, ses ouvertures, ses reliques…

Le saviez-vous ?

L’église actuelle de Saint-Hilaire-de-Chaléons remplace une ancienne église construite au Moyen-Âge qui avait été détruite à la Révolution.

La construction de celle-ci, visible encore aujourd’hui, débute en 1895, et est achevée vers 1898. Parmi les originalités de cette église, on remarque son carillon qui sonne La Paimpolaise , une chanson de Théodore Botrel au fil des heures.

à découvrir lors de votre visite

le tableau intitulé la Fuite en Egypte qui provient de l’ancienne église

les vitraux représentent l’Arche de Noë, Jeanne d’Arc, saint Louis, saint Joseph avec la Sainte Famille, l’apparition du Sacré-Cœur à sainte Marguerite Marie Alacoque

le clocher, qui a été dresser seulement en 1930, est surmonté d’une coupole de forme hexagonale

les différentes cloches

Visite guidée

samedi 19 septembre de 10h à 16h

dimanche 20 septembre de 14h30 à 17h

Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2026 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive ICI.

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Saint-Hilaire-de-Chaléons .

église Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 70 40 mairie@shc44.fr

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English :

As part of the European Heritage Days, the parish of Sainte-Anne-François-en-Retz invites you to discover its churches, their architecture and their history…

Visit Saint-Hilaire-de-Chaléons to admire its stained glass windows, openings and relics…

L’événement Visite de l’église de Saint-Hilaire-de-Chaléons Saint-Hilaire-de-Chaléons a été mis à jour le 2026-07-24 par I_OT Pornic