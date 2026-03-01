Visite de l’église de Saint-Hilaire-de-Chaléons Saint-Hilaire-de-Chaléons
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Hilaire-de-Chaléons
Informations pratiques
Saint-Hilaire-de-Chaléons
Visite de l’église de Saint-Hilaire-de-Chaléons
église Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la paroisse Sainte-Anne-François-en-Retz vous propose de découvrir ses églises, leurs architectures, leurs histoires…
Rendez-vous à celle de Saint-Hilaire-de-Chaléons pour y admirer ses vitraux, ses ouvertures, ses reliques…
Le saviez-vous ?
L’église actuelle de Saint-Hilaire-de-Chaléons remplace une ancienne église construite au Moyen-Âge qui avait été détruite à la Révolution.
La construction de celle-ci, visible encore aujourd’hui, débute en 1895, et est achevée vers 1898. Parmi les originalités de cette église, on remarque son carillon qui sonne La Paimpolaise , une chanson de Théodore Botrel au fil des heures.
à découvrir lors de votre visite
le tableau intitulé la Fuite en Egypte qui provient de l’ancienne église
les vitraux représentent l’Arche de Noë, Jeanne d’Arc, saint Louis, saint Joseph avec la Sainte Famille, l’apparition du Sacré-Cœur à sainte Marguerite Marie Alacoque
le clocher, qui a été dresser seulement en 1930, est surmonté d’une coupole de forme hexagonale
les différentes cloches
Visite guidée
samedi 19 septembre de 10h à 16h
dimanche 20 septembre de 14h30 à 17h
Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2026 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive ICI.
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Saint-Hilaire-de-Chaléons .
église Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 70 40 mairie@shc44.fr
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English :
As part of the European Heritage Days, the parish of Sainte-Anne-François-en-Retz invites you to discover its churches, their architecture and their history…
Visit Saint-Hilaire-de-Chaléons to admire its stained glass windows, openings and relics…
L’événement Visite de l’église de Saint-Hilaire-de-Chaléons Saint-Hilaire-de-Chaléons a été mis à jour le 2026-07-24 par I_OT Pornic