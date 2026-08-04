Visite du domaine de Briord et découverte des métiers participant à la restauration de la chapelle Château de Briord Saint-Hilaire-de-Chaléons
dimanche 20 septembre 2026 · Château de Briord · Saint-Hilaire-de-Chaléons
Informations pratiques
Saint-Hilaire-de-Chaléons
Visite du domaine de Briord et découverte des métiers participant à la restauration de la chapelle
Château de Briord Briord Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20 2026-09-21
Partez à la découverte d’une terre emblématique de la région et venez à la rencontre d’Eric Peters de la Terre de Briord et des volontaires de Charette
C’est avec une immense joie qu’ils vous accueillent sur les 53 hectares du domaine et qu’ils vous feront partager les 8 siècles d’Histoire de ce
Une visite complète des différents espaces en cours de réaménagement par une équipe de passionné(e)s par l’histoire vous permettra de tout connaître sur l’évolution du site du Moyen-Âge à nos jours
Au programme de cette journée
visite du parc du château et découverte de son architecture paysagère
découverte du jardin potager, de ses légumes oubliés, de l’histoire agricole de sa terre
possibilité de visites guidées sur réservation à l’accueil du Château
mise en lumière des différents métiers mobilisés pour la restauration de la Chapelle dont les travaux s’étendront sur 16 mois
Pratique
rendez-vous directement au Château de Briord
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Port-Saint-Père .
Château de Briord Briord Saint-Hilaire-de-Chaléons 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 84 14 00 rs@terredebriord.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover a land that is emblematic of the region and meet Eric Peters from Terre de Briord and the Charette volunteers
It’s with great pleasure that they welcome you to their 53-hectare estate and share with you the 8 centuries of history of this
L’événement Visite du domaine de Briord et découverte des métiers participant à la restauration de la chapelle Saint-Hilaire-de-Chaléons a été mis à jour le 2026-07-31 par I_OT Pornic
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