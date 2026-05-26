Visite de l’église de Sainte-Marie de Campan SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan
Visite de l’église de Sainte-Marie de Campan SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan mardi 8 septembre 2026.
Campan
Visite de l’église de Sainte-Marie de Campan
SAINTE MARIE DE CAMPAN Eglise de Sainte-Marie de Campan Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 17:00:00
fin : 2026-09-08 19:00:00
Date(s) :
2026-09-08
La Maison des Ferrère et du Baroque pyrénéen organise ses visites chaques années pendant la saison estivales.
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SAINTE MARIE DE CAMPAN Eglise de Sainte-Marie de Campan Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 61 28 ferrere.baroquepyreneen@orange.fr
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English :
The Maison des Ferrère et du Baroque Pyrénéen organizes tours every year during the summer season.
L’événement Visite de l’église de Sainte-Marie de Campan Campan a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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