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Visite de l’église de Sainte-Marie de Campan SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

Visite de l’église de Sainte-Marie de Campan SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan mardi 15 septembre 2026.

Lieu : SAINTE MARIE DE CAMPAN

Adresse : Eglise de Sainte-Marie de Campan

Ville : 65710 Campan

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mardi 15 septembre 2026

Fin : mardi 15 septembre 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 2 2 Tarif de base plein tarif

Campan

Visite de l’église de Sainte-Marie de Campan

SAINTE MARIE DE CAMPAN Eglise de Sainte-Marie de Campan Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 17:00:00
fin : 2026-09-15 19:00:00

Date(s) :
2026-09-15

La Maison des Ferrère et du Baroque pyrénéen organise ses visites chaques années pendant la saison estivales.
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SAINTE MARIE DE CAMPAN Eglise de Sainte-Marie de Campan Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 61 28  ferrere.baroquepyreneen@orange.fr

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English :

The Maison des Ferrère et du Baroque Pyrénéen organizes tours every year during the summer season.

L’événement Visite de l’église de Sainte-Marie de Campan Campan a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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