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AGENDA · Boz

Visite de l’église, église, Boz

samedi 19 septembre 2026 · église · Boz

Visite de l’église, église, Boz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
église
Adresse
rue de l'église 01190 Boz
Ville
01190 Boz
Département
Ain

Visite de l’église Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 église Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite libre de l’Église

église rue de l’église 01190 Boz Boz 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes Eglise du XVéme siècle
Visite libre de l’Église

©

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