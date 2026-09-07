Visite de l’église, église, Boz

Informations pratiques

Visite de l’église Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 église Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite libre de l’Église

église rue de l’église 01190 Boz Boz 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes Eglise du XVéme siècle

Visite libre de l’Église

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