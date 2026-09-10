Visite de l’église, Église, Les Trois-Châteaux

Informations pratiques

Visite de l’église 19 et 20 septembre Église Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’ église de Nanc-les-Saint-Amour a été construite au XVème siècle à l’emplacement d’un temple gallo-romain et est dédiée à Saint-Martin des Tours. Première mention est faite dès le XIIème siècle. L’église, longtemps simple chapelle, devenue trop petite, fut remplacée par l’église actuelle. Au 4ème siècle, s’élevait à l’emplacement de cette église un temple dédiée au Dieu Mercure ou Mars.

Église ouverte avec document de visite

Église 74 Rte de Nanc, 39160 Les Trois-Châteaux, France Les Trois-Châteaux 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté

L’ église de Nanc-les-Saint-Amour a été construite au XVème siècle à l’emplacement d’un temple gallo-romain et est dédiée à Saint-Martin des Tours. Première mention est faite dès le XIIème siècle. Au…

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