Visite de l’église et concert Eglise romane Rue Marie Loizillon Mont-Saint-Martin

Mont-Saint-Martin

Visite de l’église et concert

Eglise romane Rue Marie Loizillon 1 Cité du Prieuré Mont-Saint-Martin Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Samedi visite nocturne de l’église romane à 21h et à 22h.

Dimanche visite de l’église romane de 15h à 17h30 (visites proposées en fonction de l’affluence des visiteurs) et concert de la chorale de Lexy à 15h00.Tout public

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Eglise romane Rue Marie Loizillon 1 Cité du Prieuré Mont-Saint-Martin 54350 Meurthe-et-Moselle Grand Est egliseromane-msm@orange.fr

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English :

Saturday: nocturnal tour of the Romanesque church at 9pm and 10pm.

Sunday: tours of the Romanesque church from 3pm to 5:30pm (depending on visitor numbers) and concert by the Lexy choir at 3pm.

L’événement Visite de l’église et concert Mont-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-05-24 par OT DU GRAND LONGWY