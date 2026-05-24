Visite de l’église et concert Eglise romane Rue Marie Loizillon Mont-Saint-Martin
Visite de l’église et concert Eglise romane Rue Marie Loizillon Mont-Saint-Martin samedi 20 juin 2026.
Mont-Saint-Martin
Visite de l’église et concert
Eglise romane Rue Marie Loizillon 1 Cité du Prieuré Mont-Saint-Martin Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Samedi visite nocturne de l’église romane à 21h et à 22h.
Dimanche visite de l’église romane de 15h à 17h30 (visites proposées en fonction de l’affluence des visiteurs) et concert de la chorale de Lexy à 15h00.Tout public
0 .
Eglise romane Rue Marie Loizillon 1 Cité du Prieuré Mont-Saint-Martin 54350 Meurthe-et-Moselle Grand Est egliseromane-msm@orange.fr
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English :
Saturday: nocturnal tour of the Romanesque church at 9pm and 10pm.
Sunday: tours of the Romanesque church from 3pm to 5:30pm (depending on visitor numbers) and concert by the Lexy choir at 3pm.
L’événement Visite de l’église et concert Mont-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-05-24 par OT DU GRAND LONGWY