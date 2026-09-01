Visite de l’église et de la lanterne des morts Rdv devant la lanterne des morts Les Moutiers-en-Retz
samedi 19 septembre 2026 · Rdv devant la lanterne des morts · Les Moutiers-en-Retz
Informations pratiques
Les Moutiers-en-Retz
Visite de l’église et de la lanterne des morts
Rdv devant la lanterne des morts Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 15:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les célèbres monuments des Moutiers vous dévoilent leurs secrets !
Venez découvrir l’église St-Pierre, sans doute édifiée au XIe siècle, son grand retable et ses vitraux des seigneurs de Prigny.
Informations pratiques
visite guidée
rdv devant l’église Saint-Pierre
Retrouvez ici le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive
Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .
Rdv devant la lanterne des morts Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 75 77 bibliothequeRD@mairie-lesmoutiersenretz.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The famous monuments of Les Moutiers reveal their secrets!%A0
L’événement Visite de l’église et de la lanterne des morts Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-08-31 par I_OT Pornic
À voir aussi à Les Moutiers-en-Retz (Loire-Atlantique)
- L’oeuvre d’un jour Les Moutiers-en-Retz 12 septembre 2026
- Visite d’une pêcherie Pêcherie n°9 Les Moutiers-en-Retz 19 septembre 2026
- Visite historique des Moutiers Rue des Lutins Les Moutiers-en-Retz 19 septembre 2026
- Visite du marais salant Les Moutiers-en-Retz 19 septembre 2026
- Visite guidée de la chapelle de Prigny Route de l’abbaye Les Moutiers-en-Retz 19 septembre 2026