Visite de l’église et de la lanterne des morts Rdv devant la lanterne des morts Les Moutiers-en-Retz

samedi 19 septembre 2026 · Rdv devant la lanterne des morts · Les Moutiers-en-Retz

Informations pratiques

Les Moutiers-en-Retz

Visite de l’église et de la lanterne des morts

Rdv devant la lanterne des morts Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les célèbres monuments des Moutiers vous dévoilent leurs secrets !

Venez découvrir l’église St-Pierre, sans doute édifiée au XIe siècle, son grand retable et ses vitraux des seigneurs de Prigny.



Informations pratiques

visite guidée

rdv devant l’église Saint-Pierre

Retrouvez ici le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .

Rdv devant la lanterne des morts Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 75 77 bibliothequeRD@mairie-lesmoutiersenretz.fr

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English :

The famous monuments of Les Moutiers reveal their secrets!%A0

L’événement Visite de l’église et de la lanterne des morts Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-08-31 par I_OT Pornic