Visite de l’église et du donjon, Église Saint-Michel, Clansayes

Informations pratiques

Visite de l’église et du donjon 19 et 20 septembre Église Saint-Michel Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de l’église et du donjon. Présentation des travaux prévus sur la tour à bossage.

Église Saint-Michel 78 Montée de l’Eglise, 26130 Clansayes, France Clansayes 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475047068 https://www.dromeprovencale.fr/patrimoine-culturel/eglise-saint-michel

Visite de l’église et du donjon. Présentation des travaux prévus sur la tour à bossage.

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