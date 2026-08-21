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AGENDA · Perrex

Visite de l’église Le Bourg Perrex

samedi 19 septembre 2026 · Le Bourg · Perrex

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Le Bourg
Adresse
Eglise Romane de Perrex
Ville
01540 Perrex
Département
Ain
Tarif

Perrex

Visite de l’église

Le Bourg Eglise Romane de Perrex Perrex Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

VISITE LIBRE sauf le samedi 19 septembre
de 14 h 30 à 16 h
pendant LA VISITE COMMENTEE
  .

Le Bourg Eglise Romane de Perrex Perrex 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20  tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

OPEN HOUSE except on Saturday, September 19
from 2:30 p.m. to 4:00 p.m.
during THE GUIDED TOUR

L’événement Visite de l’église Perrex a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle

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