Visite de l’église Le Bourg Perrex

Informations pratiques

Perrex

Visite de l’église

Le Bourg Eglise Romane de Perrex Perrex Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

VISITE LIBRE sauf le samedi 19 septembre

de 14 h 30 à 16 h

pendant LA VISITE COMMENTEE

.

Le Bourg Eglise Romane de Perrex Perrex 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

OPEN HOUSE except on Saturday, September 19

from 2:30 p.m. to 4:00 p.m.

during THE GUIDED TOUR

L’événement Visite de l’église Perrex a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle