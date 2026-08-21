Visite du Pigeonnier Pigeonnier de Perrex Perrex
samedi 19 septembre 2026 · Pigeonnier de Perrex · Perrex
Informations pratiques
Perrex
Visite du Pigeonnier
Pigeonnier de Perrex Imp. du Pigeonnier Perrex Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
VISITE LIBRE sauf le dimanche 20 septembre de 14 h 30 à 16 h pendant LA VISITE COMMENTEE
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Pigeonnier de Perrex Imp. du Pigeonnier Perrex 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr
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English :
OPEN HOUSE except on Sunday, September 20, from 2:30 p.m. to 4:00 p.m., during the GUIDED TOUR
L’événement Visite du Pigeonnier Perrex a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
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