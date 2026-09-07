Visite de l’église Saint-Barnabé, Eglise Saint-Barnabé, Langoëlan
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Barnabé · Langoëlan
Informations pratiques
Visite de l’église Saint-Barnabé 19 et 20 septembre Eglise Saint-Barnabé Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir l’église Saint-Barnabé de style gothique, édifiée au milieu du 16e siècle. Elle recèle des richesses variées, notamment un siège liturgique du début du 16e siècle, unique au Pays des Rohan. À droite du porche, se trouve un des ossuaires encore conservé sur le territoire.
Eglise Saint-Barnabé Eglise, 56160, Langoëlan Langoëlan 56160 Morbihan Bretagne 02 97 51 25 54 http://www.langoelan.fr https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091333
L’église Saint-Barnabé ouvre pour les Journées Européennes du Patrimoine. église JEP 2026
PAH des Rohan
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