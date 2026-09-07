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AGENDA · Biziat

Visite de l’église Saint-Clair de Biziat, Église de Biziat, Biziat

samedi 19 septembre 2026 · Église de Biziat · Biziat

Visite de l’église Saint-Clair de Biziat, Église de Biziat, Biziat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église de Biziat
Adresse
42A Route de Rétissinge 01290 Biziat, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes
Ville
01290 Biziat
Département
Ain

Visite de l’église Saint-Clair de Biziat 19 et 20 septembre Église de Biziat Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre ou guidée de l’église de Biziat samedi et dimanche de 14H à 18H
Le dimanche 20 septembre à 15H, animation autour du vitrail, par un vitrailliste diplômé de l’école de Chartres

Église de Biziat 42A Route de Rétissinge 01290 Biziat, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Biziat 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 50 03 08 L’église Saint-Clair est située sur la commune de Biziat, dans le département de l’Ain en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle fait l’objet d’une inscription partielle au titre des Monuments historiques depuis le 23 juin 1947. Parking à proximité immédiate et accessibilité personnes à mobilité réduite
Visite libre ou guidée de l’église de Biziat samedi et dimanche de 14H à 18H

©commune de Biziat

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