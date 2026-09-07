Visite de l’église Saint-Clair de Biziat, Église de Biziat, Biziat

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Clair de Biziat 19 et 20 septembre Église de Biziat Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre ou guidée de l’église de Biziat samedi et dimanche de 14H à 18H

Le dimanche 20 septembre à 15H, animation autour du vitrail, par un vitrailliste diplômé de l’école de Chartres

Église de Biziat 42A Route de Rétissinge 01290 Biziat, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Biziat 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 50 03 08 L’église Saint-Clair est située sur la commune de Biziat, dans le département de l’Ain en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle fait l’objet d’une inscription partielle au titre des Monuments historiques depuis le 23 juin 1947. Parking à proximité immédiate et accessibilité personnes à mobilité réduite

Visite libre ou guidée de l’église de Biziat samedi et dimanche de 14H à 18H

©commune de Biziat