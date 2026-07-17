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Visite de l’église Saint-Laurent avec les bénévoles de l’associaiton, Hameau du Poil, Senez

samedi 19 septembre 2026 · Hameau du Poil · Senez

Visite de l’église Saint-Laurent avec les bénévoles de l’associaiton, Hameau du Poil, Senez

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hameau du Poil
Adresse
Le Village du Poil 04330 Senez
Ville
04270 Senez
Département
Alpes-de-Haute-Provence

Visite de l’église Saint-Laurent avec les bénévoles de l’associaiton 19 et 20 septembre Hameau du Poil Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

A la rencontre du pittoresque village du Poil, accroché aux flancs de son piton rocheux dont il aurait tiré son nom « lou péu », « pieu » en provençal.
L’association Lis Amis doù Pèu (Les Amis du Poil) a été créée en juin 2003 avec des bénévoles passionnés. Son but est de promouvoir et de participer à toutes les actions se situant au village du Poil et dans ses environs, ayant pour objet la vitalité de ce village.
L’associaiton vous fait découvrir l’église Saint-Laurent, vous explique les différents travaux de restauration qu’elle a menéee sur l’édifice.
Accès en 4×4 ou à pied au hameau par une piste en terre de 3km, 10 places de parking maxi.
Sur inscription au 06 25 08 73 87 / lesamisdupoil@orange.fr

Hameau du Poil Le Village du Poil 04330 Senez Senez 04270 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:lesamisdupoil@orange.fr »}]
A la rencontre du pittoresque village du Poil, accroché aux flancs de son piton rocheux dont il aurait tiré son nom « lou péu », « pieu » en provençal.

©Les Amis du Poil

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