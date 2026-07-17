Visite de l’église Saint-Laurent avec les bénévoles de l’associaiton, Hameau du Poil, Senez
samedi 19 septembre 2026 · Hameau du Poil · Senez
Informations pratiques
Visite de l’église Saint-Laurent avec les bénévoles de l’associaiton 19 et 20 septembre Hameau du Poil Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
A la rencontre du pittoresque village du Poil, accroché aux flancs de son piton rocheux dont il aurait tiré son nom « lou péu », « pieu » en provençal.
L’association Lis Amis doù Pèu (Les Amis du Poil) a été créée en juin 2003 avec des bénévoles passionnés. Son but est de promouvoir et de participer à toutes les actions se situant au village du Poil et dans ses environs, ayant pour objet la vitalité de ce village.
L’associaiton vous fait découvrir l’église Saint-Laurent, vous explique les différents travaux de restauration qu’elle a menéee sur l’édifice.
Accès en 4×4 ou à pied au hameau par une piste en terre de 3km, 10 places de parking maxi.
Sur inscription au 06 25 08 73 87 / lesamisdupoil@orange.fr
Hameau du Poil Le Village du Poil 04330 Senez Senez 04270 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:lesamisdupoil@orange.fr »}]
A la rencontre du pittoresque village du Poil, accroché aux flancs de son piton rocheux dont il aurait tiré son nom « lou péu », « pieu » en provençal.
©Les Amis du Poil
À voir aussi à Senez (Alpes-de-Haute-Provence)
- Visite du jardin verger avec des bénévoles de l’association, Hameau du Poil, Senez 19 septembre 2026
- Visite exceptionnelle de l’ancienne cathédrale et de la cité épiscopale de Senez, Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, Senez 20 septembre 2026
- Concert de musique baroque « Songs de John Dowland, tradition et modernité », Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, Senez 20 septembre 2026