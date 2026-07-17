Visite du jardin verger avec des bénévoles de l’association, Hameau du Poil, Senez

Informations pratiques

Visite du jardin verger avec des bénévoles de l’association 19 et 20 septembre Hameau du Poil Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

L’associaiton vous fait découvrir le verger communal conservatoire avec ses variétés anciennes d’arbres fruitiers.

Partez à la rencontre du pittoresque village du Poil, accroché aux flancs de son piton rocheux dont il aurait tiré son nom « lou péu », « pieu » en provençal.

L’association Lis Amis doù Pèu (Les Amis du Poil) a été créée en juin 2003 avec des bénévoles passionnés. Son but est de promouvoir et de participer à toutes les actions se situant au village du Poil et dans ses environs, ayant pour objet la vitalité de ce village.

Accès en 4×4 ou à pied au hameau par une piste en terre de 3km, 10 places de parking maxi.

Sur inscription au 06 25 08 73 87 / lesamisdupoil@orange.fr

Hameau du Poil Le Village du Poil 04330 Senez Senez 04270 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:lesamisdupoil@orange.fr »}]

L’associaiton vous fait découvrir le verger communal conservatoire avec ses variétés anciennes d’arbres fruitiers.

©Les Amis du Poil