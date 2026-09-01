Visite de l’église Saint-Martin Rue de l’église Doux

Informations pratiques

Doux

Visite de l’église Saint-Martin

Rue de l’église Eglise Saint-Martin Doux Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Fermée au public depuis 2006, l’église de Doux a été sauvée d’un risque d’effondrement de son clocher par des travaux spectaculaires menés en 2025-2026.Venez découvrir les travaux de taille de pierre et de couverture réalisés en participant à une visite guidée et à des ateliers ‘charpente’ et ‘taille de pierre’ en présence des compagnons ayant participé aux travaux !

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Rue de l’église Eglise Saint-Martin Doux 08300 Ardennes Grand Est +33 6 18 50 06 62

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English :

Closed to the public since 2006, the church in Doux was saved from the risk of its bell tower collapsing thanks to spectacular restoration work carried out in 2025–2026.Come discover the stone masonry and roofing work that was done by taking a guided tour and participating in “carpentry” and “stone masonry” workshops led by the craftsmen who worked on the project!

L’événement Visite de l’église Saint-Martin Doux a été mis à jour le 2026-08-26 par Ardennes Tourisme