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Visite de l’église Saint-Pierre de Mornant et explication des travaux à venir, Église Saint-Pierre, Mornant
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Mornant
Informations pratiques
Visite de l’église Saint-Pierre de Mornant et explication des travaux à venir 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite de l’église Saint-Pierre de Mornant et explication des travaux à venir.
Église Saint-Pierre Place Saint Pierre, 69440 Mornant, France Mornant 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://paroisse-en-mornantais.catholique.fr
Visite de l’église Saint-Pierre de Mornant et explication des travaux à venir.
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