Visite de l’église Saint-Pierre de Mornant et explication des travaux à venir, Église Saint-Pierre, Mornant

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Pierre de Mornant et explication des travaux à venir 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de l’église Saint-Pierre de Mornant et explication des travaux à venir.

Église Saint-Pierre Place Saint Pierre, 69440 Mornant, France Mornant 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://paroisse-en-mornantais.catholique.fr

Visite de l’église Saint-Pierre de Mornant et explication des travaux à venir.