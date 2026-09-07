Visite de l’église Saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Avon

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Pierre 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église accueille les visiteurs de 14h à 18h, des visites commentées débuteront toutes les 30 minutes de 14h30 à 17h30. Des intermèdes musicaux avec instruments et voix seront aussi proposés. Des supports de visite seront disponibles sur des posters afin de guider les visiteurs et de faciliter la compréhension.

Église Saint-Pierre 11 Rue Père Maurice, 77210 Avon, France Avon 77210 Seine-et-Marne Île-de-France 0160721298 https://www.polefontainebleau.fr/patrimoine/eglise-saint-pierre-davon

Visite libre, visite commentée

©Maire d’Avon