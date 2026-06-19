Cussay

Visite de l’église Saint Pierre-es-liens, notre patrimoine

Cussay Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite commentée de l’église de Cussay; son histoire et le sens de l’architecture, du mobilier, du statuaire, des vitraux et autres composants de l’église.

La nouveauté étant la magnifique cuve Baptismale du Xème au XIIème siècle, restaurée et retrouvant sa place dans l’église.

Visite commentée de l’église de Cussay; son histoire et le sens de l’architecture, du mobilier, du statuaire, des vitraux et autres composants de l’église.

La nouveauté étant la magnifique cuve Baptismale du Xème au XIIème siècle, restaurée et retrouvant sa place dans l’église. .

Cussay 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 14 51 39 39 robertdeprevoisin@free.fr

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English :

Guided tour of the Cussay church; its history and the meaning of the architecture, furniture, statuary, stained glass and other components of the church.

A new feature is the magnificent baptismal font, dating from the 10th to 12th centuries, restored and returned to its rightful place in the churc

L’événement Visite de l’église Saint Pierre-es-liens, notre patrimoine Cussay a été mis à jour le 2026-06-19 par Loches Touraine Châteaux de la Loire