Visite de l’église Saint-Saturnin, Église paroissiale Saint-Saturnin, Chaillac-sur-Vienne

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Saturnin 18 – 20 septembre Église paroissiale Saint-Saturnin Haute-Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

⛪ Église de Chaillac-sur-Vienne : un joyau médiéval à découvrir

Venez visiter une église des XIIe et XVe siècles, classée Monument Historique, et plongez dans l’histoire fascinante de la seigneurie de Chaillac.

Un peu d’histoire…

La seigneurie de Chaillac appartenait à la célèbre famille des Rochechouart. En 1304, Simon de Rochechouart épousa Lore de Chabanais, qui lui apporta en dot le fief de Chaillac-sur-Vienne…

Mais pour connaître la suite de cette histoire, il faudra venir découvrir cet édifice emblématique, où de nombreuses surprises vous attendent, aussi bien sur le plan historique qu’architectural.

Sur place :

Dépliants explicatifs à disposition

Livre d’or pour laisser votre message

Cartes postales souvenirs

Visite libre pendant les Journées européennes du patrimoine

Nous vous souhaitons une agréable visite !

Église paroissiale Saint-Saturnin 11 Allée des Prades 87200 Chaillac-sur-Vienne Chaillac-sur-Vienne 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Du XIIe siècle, on conserve probablement des vestiges du vaisseau unique à chevet plat d’origine, avec sa voûte en berceau plein-cintre sur la nef et certains des modillons de la corniche autour des murs extérieurs. Premier remaniement par la façade ouest, où le portail, à la mouluration très élaborée, doit dater de la fin du 13e ou du début du XIVe siècle. A partir de 1458, deux campagnes d’agrandissement très rapprochées se sont succédé : un collatéral de trois travées au nord et le voûtement du choeur, puis une grande chapelle seigneuriale de plan carré sur le flanc sud de la nef. Remplages des baies et nervures des voûtes à pénétration caractéristiques du gothique flamboyant. La chapelle sud, avec son volume de chapelle-halle où deux piliers centraux reçoivent des voûtes d’ogives à liernes, pourrait avoir été commandée par Jean de Pontville, familier de Louis XI, qui devint vicomte de Rochechouart par alliance en 1470. Un important décor peint a été découvert en 1994 sur les murs de cette chapelle : peut-être un Couronnement de la Vierge, un saint Jean-Baptiste, et une Résurrection représentant à la fois le Christ surgissant du tombeau, les soldats romains, les saintes femmes et saint Michel écrasant le dragon. On voit aussi des fragments d’autres décors peints : une cornemuse, un morceau d’architecture classique et une harpe incomplètement conservée.

⛪ Église de Chaillac-sur-Vienne : un joyau médiéval à découvrir

© Commune de Chaillac sur Vienne