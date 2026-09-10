Visite de l’église Saint-Sulpice-et-Saint-Antoine, Église Saint-Sulpice et Saint-Antoine, Bitry

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Sulpice-et-Saint-Antoine 19 et 20 septembre Église Saint-Sulpice et Saint-Antoine Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Magnifique église Renaissance dotée du plus ancien clocher roman en pierre du soissonnais ! Découvrez à l’intérieur une église d’origine carolingienne ; une exceptionnelle couronne pendante datée de 1535, restaurée ; un mobilier du XVIIe siècle et de magnifiques vitraux du XIXe siècle. Visites libres ou guidées. Panneaux pédagogiques en support de visite et exposition historique.

Église Saint-Sulpice et Saint-Antoine 12 Rue Candor, 60350 Bitry, France Bitry 60350 Oise Hauts-de-France L’église de Bitry est un édifice particulièrement remarquable, son clocher est unique dans tout le Soissonnais : c’est une flèche en pierre datant du XIIe siècle. La base du clocher remonte au 9e et les travaux se sont poursuivis jusqu’au XVIe siècle. La Renaissance a laissé son empreinte avec trois portails et la salamandre de François 1er gravée dans la pierre. En 1991, lors de travaux de restauration, un sarcophage datant du 8e ou IXe siècle a été découvert sous la chapelle romane ; ce sarcophage est exposé au musée Vivenel à Compiègne.

Magnifique église Renaissance dotée du plus ancien clocher roman en pierre du soissonnais !

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