Visite de l’église Sainte-Eulalie de Secondigny, Église Sainte-Eulalie, Secondigny

Informations pratiques

Visite de l’église Sainte-Eulalie de Secondigny Samedi 19 septembre, 15h00 Église Sainte-Eulalie Deux-Sèvres

Rendez-vous sous le porche, samedi 19 septembre 2026 à 15h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Découvrez l’église Sainte-Eulalie de Secondigny à l’occasion d’une visite consacrée à son histoire et à ses éléments remarquables. Le parcours permettra d’observer son architecture médiévale, son clocher octogonal, son porche-ballet, ses chapiteaux sculptés et ses décors anciens. Une invitation à mieux comprendre l’un des édifices patrimoniaux emblématiques de la commune.

Église Sainte-Eulalie 1 la Jolinière 79130 Secondigny Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549637015 Edifiée au XIIe siècle, modifiée au 13e, l’église comporte une nef voûtée en ogive, avec collatéraux fermés par des demi-voûtes, un transept avec clocher sur le bras droit et deux chapelles avec chevet droit. Dans la façade occidentale reconstruite, les éléments de la porte primitive ont été remontés (chapiteaux, arcs…). Le clocher, carré à la base, devient octogonal dans sa partie supérieure par des rampants triangulaires.

Découvrez l’église Sainte-Eulalie de Secondigny à l’occasion d’une visite consacrée à son histoire et à ses éléments remarquables. Le parcours permettra d’observer son architecture médiévale, son son…