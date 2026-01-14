VISITE DE L’EGLISE SAINTE MARIE DE L’ASSOMPTION

Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales

Début : 2026-10-26 14:00:00

fin : 2026-10-26 15:30:00

Un très beau détour pour ceux qui prisent les visites confidentielles. Le trésor de l’église ne réside pas dans son architecture mais bel et bien dans son mobilier…

A découvrir absolument !

Visite guidée, sur réservation.

Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

English :

A wonderful detour for those who prefer confidential visits. The church’s treasure lies not in its architecture, but in its furnishings…

A must-see!

Guided tour, booking required.

