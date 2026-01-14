VISITE DE L’EGLISE SAINTE MARIE DE L’ASSOMPTION Palau-del-Vidre
Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales
Début : 2027-03-15 14:00:00
fin : 2027-03-15 15:30:00
2027-03-15
Un très beau détour pour ceux qui prisent les visites confidentielles. Le trésor de l’église ne réside pas dans son architecture mais bel et bien dans son mobilier…
A découvrir absolument !
Visite guidée, sur réservation.
Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
English :
A wonderful detour for those who prefer confidential visits. The church’s treasure lies not in its architecture, but in its furnishings…
A must-see!
Guided tour, booking required.
