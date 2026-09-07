visite de l’église Ste Jeanne d’Arc d’Orléans, Église Sainte-Jeanne-d’Arc, Orléans

Informations pratiques

visite de l’église Ste Jeanne d’Arc d’Orléans 19 et 20 septembre Église Sainte-Jeanne-d’Arc Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite de l’église et de son mur de lumière

Église Sainte-Jeanne-d’Arc Boulevard Guy-Marie-Riobé 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 62 76 41 L’église Sainte-Jeanne-d’Arc possède le label « Architecture Contemporaine remarquable ». Description de son mur de lumière. A 200 m de la station « Guy-Marie Riobé » du tram B.

Stationnement facile

Visite de l’église et de son mur de lumière