Informations pratiques

Clion

Visite de l’entreprise Jean Hervé

24 Rue de la République Clion Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23

Découvrez les coulisses de l’entreprise Jean Hervé, référence française de l’alimentation biologique et artisanale depuis près de 50 ans.

Plongez au cœur d’une aventure familiale née en 1976 de la conviction d’un homme pour une alimentation naturelle. Spécialisée dans la transformation de fruits secs (amandes, noisettes, noix de cajou), l’entreprise Jean Hervé a su préserver des méthodes artisanales uniques, comme le séchage au feu de bois et le broyage à la meule de pierre, garantissant des qualités nutritionnelles et gustatives exceptionnelles. Entre tradition et modernité, cette visite vous fera découvrir un site de production exemplaire, certifié Bio et Demeter, où l’innovation se met au service de l’authenticité, du traitement des matières premières jusqu’au conditionnement éco-responsable.

Une animation proposée par l’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry. .

24 Rue de la République Clion 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com

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English :

Take a look behind the scenes at Jean Hervé, a French leader in organic and artisanal foods for nearly 50 years.

L’événement Visite de l’entreprise Jean Hervé Clion a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Châtillonnais en Berry