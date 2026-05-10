Solesmes

Visite de l’exploitation Choisis la Vie Maraîcher jeudi du savoir-faire

21 rue Jules Alain Solesmes Sarthe

Tarif : – – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 15:00:00

fin : 2026-08-06 16:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Venez découvrir le parcours des fruits et légumes, de la culture au bocal de l’exploitation Choisis la Vie

M. Bellivard cultive des fruits et légumes et les transforme en délicieux bocaux. Il nous expliquera tout sur le déroulement de la plante à la conserve. .

21 rue Jules Alain Solesmes 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

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English :

Come and discover the fruit and vegetable pathway, from cultivation to the jar, at the Choisis la Vie farm

L’événement Visite de l’exploitation Choisis la Vie Maraîcher jeudi du savoir-faire Solesmes a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Vallée de la Sarthe