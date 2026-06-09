Solesmes

Visite guidée de Sablé-sur-Sarthe

Rue Léon Legludic Solesmes Sarthe

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 11:00:00

fin : 2026-08-21 12:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Découvrez le patrimoine de Sablé-sur-Sarthe, au fil d’une balade à pied dans le cœur de la ville !

Lors de cette promenade à pied dans le cœur de ville, vous découvrirez le patrimoine de Sablé-sur-Sarthe, du Moyen-Âge au XXIe siècle histoire, architecture civile et religieuse, patrimoine industriel,… Personnages et anecdotes viendront pimenter le tout. Sablé n’aura plus de secret pour vous !

Visite organisée dans le cadre du festival baroque, ouverte à tous

Réservation obligatoire (nombre de places limité) .

Rue Léon Legludic Solesmes 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 83 52 00 thomas@visithemes.com

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English :

Discover the heritage of Sablé-sur-Sarthe on a walking tour through the heart of the town!

L’événement Visite guidée de Sablé-sur-Sarthe Solesmes a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de la Sarthe