Visite guidée de Sablé-sur-Sarthe Solesmes
Visite guidée de Sablé-sur-Sarthe Solesmes vendredi 21 août 2026.
Solesmes
Visite guidée de Sablé-sur-Sarthe
Rue Léon Legludic Solesmes Sarthe
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 11:00:00
fin : 2026-08-21 12:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Découvrez le patrimoine de Sablé-sur-Sarthe, au fil d’une balade à pied dans le cœur de la ville !
Lors de cette promenade à pied dans le cœur de ville, vous découvrirez le patrimoine de Sablé-sur-Sarthe, du Moyen-Âge au XXIe siècle histoire, architecture civile et religieuse, patrimoine industriel,… Personnages et anecdotes viendront pimenter le tout. Sablé n’aura plus de secret pour vous !
Visite organisée dans le cadre du festival baroque, ouverte à tous
Réservation obligatoire (nombre de places limité) .
Rue Léon Legludic Solesmes 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 83 52 00 thomas@visithemes.com
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English :
Discover the heritage of Sablé-sur-Sarthe on a walking tour through the heart of the town!
L’événement Visite guidée de Sablé-sur-Sarthe Solesmes a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de la Sarthe