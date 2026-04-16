Solesmes

Visite guidée de Solesmes

Place Dom Guéranger Solesmes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 15:00:00

fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21

Découvrez le patrimoine de Solesmes, au fil d’une balade à pied dans le cœur du village !

Cette balade à pied au cœur du village de Solesmes vous offrira un aperçu du patrimoine, de l’histoire, de l’architecture et de personnages qui ont marqué cette cité située en bord de Sarthe. Votre guide vous mènera ensuite dans la partie accessible de l’abbaye Saint-Pierre, célèbre pour le chant grégorien. Vous y découvrirez la vie des moines et pourrez accéder à l’église abbatiale et ses fameux ensembles sculptés.

Possibilité d’assister à l’office des Vêpres après la visite, à 17h (durée 30mn)

Réservation obligatoire .

Place Dom Guéranger Solesmes 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 83 52 00 thomas@visithemes.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the heritage of Solesmes, during a walk in the heart of the village!

L’événement Visite guidée de Solesmes Solesmes a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée de la Sarthe