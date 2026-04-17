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Vide Grenier Solesmes

Vide Grenier Solesmes dimanche 31 mai 2026.

Adresse : La Cour des Ormeaux

Ville : 72300 Solesmes

Département : Sarthe

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Solesmes

Vide Grenier

La Cour des Ormeaux Solesmes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-31

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Rejoignez-nous pour une journée conviviale et pleine de bonnes affaires ! Buvette et restauration sur place   .

La Cour des Ormeaux Solesmes 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 34 03 62 13  solesmescomitedesfetes@gmail.com

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English :

Want to sort out or unearth some treasures?

L’événement Vide Grenier Solesmes a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Vallée de la Sarthe

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