Camille & Matthieu Saglio Solesmes

Camille & Matthieu Saglio

Cri-Cri Plage Solesmes Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:30:00

fin : 2026-05-31 18:45:00

Date(s) :

2026-05-31

Musique 1h15

En bord de Sarthe, à deux pas de l’Abbaye de Solesmes, la magie d’El Alba emportera le public dans un voyage intérieur et spirituel.

Lorsque nous fêtions l’ouverture de L’Apostrophe, Camille Saglio était à nos côtés avec son magnifique ciné-concert Crin Blanc. Dans ce nouveau projet, il nous revient accompagné de son frère Matthieu. Ensemble, ils créent des liens, des ponts, entre leurs influences et font émerger un nouveau territoire à explorer. Aux confins des musiques du monde, du jazz et du chant lyrique, ils inventent un blues inclassable, universaliste et magnétique. Porté par un archet virtuose et une voix hypnotique, ils tracent un nouveau chemin où les frontières s’effondrent. Chemin de cordes évidemment, vocales et de violoncelle, si similaires qu’elles se confondent et s’accordent à merveille. De nous laisser bercer par cette beauté, les larmes nous viennent aux yeux, de joies et de tristesses mêlées.

Distribution

Camille Saglio voix

Matthieu Saglio violoncelle, sampler

Alban Cointe régie son .

Cri-Cri Plage Solesmes 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 22 22 billetterie@lentracte-sable.fr

