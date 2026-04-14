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visite du jardin mosaique, 3 Chantemesles 72300 Solesmes, Solesmes

visite du jardin mosaique, 3 Chantemesles 72300 Solesmes, Solesmes

visite du jardin mosaique, 3 Chantemesles 72300 Solesmes, Solesmes samedi 6 juin 2026.

Lieu : 3 Chantemesles 72300 Solesmes

Adresse : 72300 Solesmes sarthe

Ville : 72300 Solesmes

Département : Sarthe

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : visite par groupes

visite du jardin mosaique 6 et 7 juin 3 Chantemesles 72300 Solesmes Sarthe

visite par groupes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

visite commentée d’un jardin à l’anglaise

découverte des espèces végétales adaptées aux différents milieux

3 Chantemesles 72300 Solesmes 72300 Solesmes sarthe Solesmes 72300 chantemesles Sarthe Pays de la Loire 0643928806 http://bernard.wacquez@orange.fr ancienne carrière de pierre réaménagée en jardin mosaique peu de parking le long de la route
visite commentée d’un jardin à l’anglaise

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