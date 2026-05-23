Visite de l’exposition Femmes à bord et dans le port l’histoire maritime au féminin CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure
Visite de l’exposition Femmes à bord et dans le port l’histoire maritime au féminin CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure mercredi 26 août 2026.
Ciboure
Visite de l’exposition Femmes à bord et dans le port l’histoire maritime au féminin
CIAP Les Récollets Errekoletoak 2 quai François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Kaskarot, ouvrière de conserverie, gestionnaire du port ou marin pêcheur, les femmes ont de tout temps joué un rôle essentiel dans l’économie du port. Découvrez leurs histoires lors d’une visite guidée au cœur de l’exposition.
Sur inscription, nombre de places limité. .
CIAP Les Récollets Errekoletoak 2 quai François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 07 40 ciboure@otpaysbasque.com
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English : Visite de l’exposition Femmes à bord et dans le port l’histoire maritime au féminin
L’événement Visite de l’exposition Femmes à bord et dans le port l’histoire maritime au féminin Ciboure a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Pays Basque
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