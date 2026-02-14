Visite de l’exposition « Jean Couty, voyage en Italie », Musée Jean Couty, Lyon

Visite de l’exposition « Jean Couty, voyage en Italie » Samedi 23 mai, 18h00 Musée Jean Couty Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Profitez de la nuit des musées pour venir découvrir en visite libre notre nouvelle exposition temporaire « Jean Couty. Voyage en Italie ».

Musée Jean Couty 1 place Henri Barbusse, 69009 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Inauguré en mars 2017, le Musée Jean Couty voit le jour grâce à la volonté de Charles Couty, fils de Jean Couty, dans un lieu d'exception en bord de Saône, à quelques pas de la maison familiale et de l'atelier l'artiste.

L’objectif premier de Charles Couty était de créer, par ce musée privé, un lieu dédié à l’œuvre de son père, mais aussi de l’ouvrir à l’art moderne et contemporain, avec des expositions temporaires consacrées à d’autres grands artistes.

Une belle découverte pour le visiteur qui à travers le parcours thématique peut admirer un magnifique éventail du travail de Jean Couty, un fabuleux témoignage de son époque. Jean Couty peignait le réel avec une rare intensité, de l’émotion à l’état pur mise à la disposition de tous.

©M.C Musée Jean Couty