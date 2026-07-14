Visite de l’exposition « Jeanne Malivel, une Bretonne art déco » Bibliothèque des Champs Libres – L’escalier Rennes
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque des Champs Libres - L'escalier · Rennes
Informations pratiques
Visite de l’exposition « Jeanne Malivel, une Bretonne art déco » Bibliothèque des Champs Libres – L’escalier Rennes Samedi 19 septembre, 16h00 Ille-et-Vilaine
gratuit
A l’occasion des Journées du matrimoine et du patrimoine, la Bibliothèque propose une visite de l’exposition Jeanne Malivel, une Bretonne art déco.
Pour mettre en lumière le travail de cette artiste disparue il y a 100 ans, en 1926, la bibliothèque des Champs Libres et le Musée de Bretagne présentent l’univers de cette jeune créatrice aux multiples talents qui, en à peine une décennie, a contribué au renouveau des arts décoratifs bretons.
Sans réservation et dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00.000+02:00
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Bibliothèque des Champs Libres – L’escalier Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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