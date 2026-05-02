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Visite de l’exposition « La mer jamais ne s’oublie », Musée de Bretagne, Rennes

Visite de l’exposition « La mer jamais ne s’oublie », Musée de Bretagne, Rennes

Visite de l’exposition « La mer jamais ne s’oublie », Musée de Bretagne, Rennes samedi 2 mai 2026.

Lieu : Musée de Bretagne

Adresse : Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Tarif : Gratuit

Visite de l’exposition « La mer jamais ne s’oublie » 2 mai – 27 septembre Musée de Bretagne Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T14:30:00+02:00 – 2026-05-02T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-27T14:30:00+02:00 – 2026-09-27T15:15:00+02:00

La visite de l’exposition sollicite les sens de chacun pour offrir une expérience originale et conviviale.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Musée de Bretagne
Découvrez l’exposition « La mer jamais ne s’oublie » qui propose une approche à la fois documentaire et poétique de notre rapport à la mer, à sa beauté mais aussi à sa fragilité.

Marine Lanier

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